Moorea : La gendarmerie renforce sa présence sur l'île sœur

MOOREA, le 18 janvier 2017 -", explique le colonel Pierre Caudrelier, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française. Secouée par deux faits divers récents et particulièrement violents – la mort d'un jeune de 13 ans pendant une bagarre entre adolescents en décembre et l'agression et le viol avec tentative de meurtre présumée d'une quinquagénaire le week-end dernier, Ndlr- la population de l'île sœur ne doit néanmoins pas se laisser envahir par "" des forces de l'ordre, veut rassurer le colonel.Sur impulsion du haut-commissariat, la gendarmerie annonce à ce titre qu'elle entend renforcer sa présence sur l'île en collaboration avec la commune, dans le cadre notamment de la convention la liant avec les policiers municipaux pour une meilleure complémentarité des services : "".La seule brigade de 13 gendarmes implantée à Moorea devrait ainsi voir l'action de ses réservistes renforcée. Au nombre de 7, ces habitants locaux sont désormais fidélisés et connaissent leur terrain. C'est d'ailleurs la perspicacité d'un jeune gendarme adjoint volontaire de 20 ans qui a permis l'interpellation rapide de l'auteur de l'agression sauvage de samedi dernier à Maharepa, facilitant la résolution rapide de cette affaire plus complexe qu'il n'y paraît par les limiers de la brigade et la section de recherches.Le commandement de la gendarmerie promet par ailleurs une présence accrue sur le terrain des hommes de la brigade motorisée et de ceux du peloton de surveillance et d'intervention de Faa'a (PSIG) : "". La troisième équipe cynophile de la gendarmerie et son chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants sera aussi déployée "". "" assure le colonel Caudrelier.