Moorea : Atelier "recyclage" pour 20 enfants de Nuuroa

MOOREA, 14 septembre 2017 - Des engagés Service civique de la municipalité de Moorea ont organisé, mercredi après-midi à Nuuroa, des ateliers manuels en faveur d'une vingtaine d'enfants. Les travaux ont été conduits sur le thème du recyclage.



Le but était de les sensibiliser à la protection de l’environnement et au recyclage des déchets. Mercredi, la commune de Moorea-Maiao a organisé des ateliers de travaux manuels sur le recyclage en faveur des enfants de Nuuroa avec le concours de ses engagés service civique.



Une vingtaine d’enfants, âgés de 3 à 13 ans, ont pu être sensibilisés à la protection de l’environnement et, en particulier, à la réutilisation des déchets recyclables. L’idée, lors de ces ateliers, était de les montrer comment fabriquer des objets utiles à partir de déchets divers tels que les boîtes de conserve, les canettes de limonade ou les boîtes de jus.



Parmi les "œuvres d’art" mise en fabrication, les enfants de cet atelier ont pu réaliser des pots de fleurs ou encore des pots de crayons. " On sait que peu d’activités sont organisées pour les enfants de l’île de Moorea et qu’ils ont tendance à s’ennuyer ", explique Herenui Tairua, engagée service civique à la municipalité de l’île sœur et organisatrice de cet événement. " On a voulu pour cela organiser ces ateliers pour éviter qu’ils traînent sur la route et pour les sensibiliser au tri des déchets ".



Du coté des parents, on se satisfait également d’une telle initiative : " Certains de nos jeunes respectent l’environnement, mais d’autres jettent leurs déchets n’ importe où. Ces ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement sont donc bénéfiques pour nos enfants. De plus, on s’inquiète un peu quand ils vont s’amuser dans la vallée, dans les arbres ou sur la route, du fait du manque d’activités organisés en leur faveur. On espère que ces atelier seront organisés régulièrement ", s'est réjoui Odile Hiro, une des parents d’élève.



Pour les semaines à venir, d’autres actions de sensibilisation à la protection de l’environnement seront organisées dans les différends districts de l’île sœur, toujours sur le même principe.