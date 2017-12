Mondial-2018 - Tirage aisé pour la France

Moscou, Russie | AFP | vendredi 01/12/2017 - La France a hérité d'un tirage aisé avec l'Australie, le Pérou et le Danemark dans le groupe C du Mondial-2018 (14 juin-15 juillet), selon le tirage au sort effectué vendredi au Kremlin à Moscou.



"Si ça peut être un autre que nous qui rencontre l'Espagne, c'est bien", avait dit Deschamps mi-novembre. Le sélectionneur français, qui a la réputation d'être chanceux, peut donc à nouveau sourire. C'est dans le groupe B qu'il y aura un choc Portugal-Espagne (les autres équipes sont le Maroc d'Hervé Renard et l'Iran).

L'Allemagne, tenante du titre, aura également un groupe (le F) à sa portée avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud.

Le match d'ouverture de la Coupe du monde sera Russie-Arabie Saoudite. Dans ce groupe A, la Russie, pays-hôte aura fort à faire face à l'Uruguay de Luis Suarez et d'Edinson Cavani et face à l'Egypte de Mohamed Salah, meilleur buteur de Premier League avec Liverpool.

Le Brésil de Neymar devrait lui aussi connaître un premier tour tranquille dans le groupe E, avec la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. L'Argentine de Lionel Messi, au parcours de qualification houleux, a eu de la chance en évitant des "gros" dans le groupe D (avec l'Islande, la Croatie et le Nigeria).

La Belgique d'Eden Hazard et Thomas Meunier jouera dans le groupe G contre l'Angleterre, mais les autres sélections - Panama et Tunisie - sont plus abordables.

Enfin la Pologne de Robert Lewandowski croisera dans le groupe H la Colombie de Radamel Falcao, le Japon coaché par Vahid Halilhodzic et le Sénégal.