Møme en concert à l'Helios vendredi : "Je reviens un peu plus fort"

PAPEETE, le 2 août 2017 - Après avoir dévoilé son nouvel album "Panorama" le 25 novembre dernier, donné un concert à La Cigale le 7 janvier, puis affiché complet sur sa date à L'Olympia le 17 juin, Møme revient à Tahiti le 4 août, à l’Helios, pour un live d'exception dans la rue Jeanne-d'Arc. L'artiste, qui a assuré deux shows l'année dernière, envisage déjà d'offrir une nouvelle prestation au fenua en 2018.





C'est l'artiste révélation de l’année, primé avec un triple disque de diamant pour son tube mondial "Aloha" (plus de 26,8 millions de vues sur YouTube !) auquel la chanteuse australienne Merryn Jeann a prêté sa voix. Multi-instrumentiste surdoué, Møme incarne le renouveau de la chillwave française. Le public polynésien l'avait découvert l’année dernière sur deux dates à guichets fermés, il revient partager au fenua son tout dernier show accompagné de son équipe technique son et lumières et chargé de plus de 200 kilos de matériel supplémentaire depuis Paris. Exotic Gardens, en partenariat avec l'Helios Tahiti, réserve un show d’exception avec une scène face au bar-dancing, dans la rue Jeanne d'Arc, fermée pour l'occasion. Le jeune Niçois, qui est aussi un surfeur dans l'âme, s'est confié à Tahiti Infos avant de prendre les commandes des platines.





Quelle est la genèse de votre dernier opus "Panorama" ?

"Panorama est un album créé sur les routes australiennes dans un van transformé en home-studio et conçu pour composer, dormir et faire ma cuisine !"



Vous avez joué à l'Olympia le 17 juin, racontez-nous cette expérience…

"Un moment unique, forcément ! Beaucoup de pression, j’ai très peu dormi les trois semaines qui ont précédé ce concert. C’était l’occasion de présenter mon nouveau show, et dans un certain sens d’affirmer ma place d’artiste dans le milieu. Ce qui s’est passé sur scène, je ne m’en souviens plus très bien, mais c’était vraiment intense. On m’a remis un triple disque de diamant à la fin du show et cela ça m’a semblé irréel !"



Quel show réservez-vous au public polynésien ? Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière ?

"Cette année, je reviens un peu plus fort, avec un peu plus de technique lumière, plus d'expérience scénique et des nouvelles musiques ! J’espère revenir l’année prochaine avec mon full show !"



Vous êtes en effet déjà venu à Tahiti en 2016, qu'avez-vous préféré et quel est votre programme cette fois ?

"J’avais adoré les endroits préservés et la gentillesse des Polynésiens. J’ai prévu un planning assez similaire mais plus court malheureusement, car une tournée aux États-Unis m’attend dès lundi prochain."



Quel est votre parcours musical ?

"Un parcours très classique ! J’ai appris le piano classique petit, puis la guitare sur la plage à 16 ans. Ensuite, j’ai créé mon premier groupe de rock et j’ai joué dans les bars pour essayer de gagner ma vie ! J’ai découvert plus tard des synthés analogiques, Live Ableton, et le monde de la production électronique. C'est ce qui m’a d’ailleurs permis de rencontrer l’équipe de Dealer de Musique, mon label actuel."



Qu'est-ce que vous aimez dans la musique électronique ?

"Le côté libre ! Enregistrer, moduler, triturer des samples à l’infini, y ajouter des effets… C’est tellement riche. On a accès à tout, et on n'a rien à demander à personne pour produire sa musique. La musique électronique m'a fait également découvrir de nouveaux instruments (percussions africaines, instruments à corde chinois, etc.) que je cherche à me procurer désormais en physique pour mon studio."



Comment qualifierez-vous votre style ?

"Le terme chillwave me convient bien. Un mix de hip-hop, de house et de bonnes vibes."