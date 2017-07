Møme en concert à Tahiti le 4 août

Musique – L’artiste Møme revient à Tahiti pour faire le Show. Le pionnier de la "French touch" sera en concert à l'Hélios le 4 août et il promet d'en mettre plein les yeux au public polynésien.



Un an après être passé en Polynésie avec son sac à dos et sa guitare, le phénomène Møme revient à Tahiti grâce à l'agence de communication Exotic Gardens. Son objectif est de faire vibrer le public polynésien, "cette année je veux que le public Tahitien soit avec moi dans mon univers et c'est pour cela que mon équipe m'accompagne – un vrai show musical et lumineux, ça va être génial!"



L'an dernier, le jeune niçois était tombé sous le charme de la Polynésie et des Polynésiens. L'artiste avait joué à guichet fermé Son souhait était de revenir pour faire un vrai spectacle de son et lumière. Il performera d'ailleurs à l'Hélios, sur un espace extérieur aménagé spécialement pour l’occasion, plus grand que d'habitude.



L'auteur-compositeur et producteur sera accompagné de deux techniciens son et lumière et transportera plus de 100 kilos de matériel pour assurer le spectacle. Acteur de la nouvelle scène électronique Møme a percé l'an dernier avec son tube "Aloha" primé tube de l'été 2016. En juin 2017, il a par ailleurs reçu un triple disque de diamant. Ce passage à Tahiti est un stop entre sa tournée Européenne et la tournée aux États-Unis et au Canada.



Les pré-ventes sont disponibles à la boutique Expresso et les billets VIP dans les

boutiques Millésime du Centre Vaima et du Lotus