Modifications du code du travail : la loi adoptée à l'assemblée

Clause de conscience et clause de cession sont insérées dans les nouvelles dispositions du code du travail. Ces deux mesures favorisent la protection des journalistes et améliorent leur statut. Les trois groupes se sont prononcés en faveur de ces nouvelles dispositions.



"Le texte va permettre l'introduction de mesures protectrices en cas de rupture d'un contrat de travail" , a souligné Armelle Merceron, élue du groupe Rassemblement pour une majorité autonomiste (RMA). Elle est revenue sur l'avis défavorable prononcé par le CESC à la fin de l'année dernière. i["Cela permet de garantir l'indépendance des journalistes et le pluralisme de la presse, qui peut être opposé à cela? C'est d'autant plus important que nous sommes dans un microcosme. […]" ]i



Si le groupe Tahoera'a a regretté dans un premier temps que cet article ait "fait couler beaucoup d'encre" au détriment des autres dispositions du texte, il a souligné l'importance de ces améliorations. "Pour notre part, nous n’alimenterons pas davantage le débat et comprenons bien la démarche et la nécessité de protéger l’indépendance des journalistes dans un pays démocratique" , a expliqué Loïs Salmon-Amaru.