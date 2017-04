Moana : la distribution des DVD a commencé dans les écoles

PAPEETE, le 28/04/2017 - L'équipe de Disney est actuellement sur le territoire pour procéder à la remise des DVD de Moana en version tahitienne aux établissements scolaires en Polynésie française. L'école primaire de Mama'o a été la première à recevoir ce prestigieux cadeau des mains de la productrice du dessin animé, Osnat Shurer. Les enfants ont, de leur côté, préparé des danses locales pour accueillir la délégation.



Tenues locales et couronnes de fleurs, les enfants de l'école primaire de Mama'o ont reçu ce vendredi matin l'équipe de Disney ainsi que les membres qui ont participé à la traduction du dessin animé Moana, en reo tahiti.



Un moment de partage culturel qui a été bien été préparé par les enseignants et les enfants. Messages d'accueil en tahitien, français et anglais, chants et danses, rien n'a été fait au hasard.



Et cet accueil polynésien est réputé dans le monde. Un instant qui restera gravé dans les mémoires de nos visiteurs américains.



Et puisque cette journée a été dédiée au dessin animé " Moana ", les enfants ont entonné les chants cultes du film.