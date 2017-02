Moana Pugibet lance sa start-up et souhaite intégrer l’incubateur PRISM

Toujours à l’affût des initiatives dans le monde entier, il découvre par hasard l’existence de produits permettant de laver les voitures sans utiliser d’eau. En creusant le sujet, il se rend compte que des entreprises proposent déjà ce service aux États-Unis, en France... Leurs méthodes et leur fonctionnement l’inspirent. Il lance Dropless Carwash en octobre 2016. Avec une innovation en plus : le client réserve sur internet. Type de véhicule, créneau horaire et formulaire de contact sont remplis en ligne et c’est sur Google Maps que le rendez- vous est fixé. " Le fait de déplacer un curseur sur une carte, cela remplace toute une conversation au téléphone. C’est simple et rapide." Le site DroplessTahiti est en plus responsive et s’adapte donc aux smartphones, permettant aux personnes pressées de réserver rapidement. L'entreprise est lancée mais Moana Pugibet veut encore progresser. Il espère prendre de l’ampleur sur le marché, jusqu’à réussir à embaucher dans les années qui viennent. Pour y arriver, il s’informe sur le webmarketing et continue d’apprendre sur le net ou dans des revues. Ainsi, en suivant un tutoriel sur internet et différents conseils trouvés dans des livres, il parvient à faire une publicité qu’il poste sur sa page Facebook. L’effet est immédiat, il accroche de nouveaux clients. Sa petite entreprise commence à bien marcher.



Aujourd’hui il n’a aucun regret d’avoir quitté le salariat. Il reconnaît être stressé mais ce n’est pas le même stress... "L’entrepreneuriat t’oblige à réfléchir, à progresser, à avancer tout le temps. C’est une aventure !" Il vit au jour le jour mais avec confiance. Il s’est conditionné en sachant qu’il ferait des erreurs. " Si j’échoue, je monterai autre chose. Dans les séminaires sur le lancement des start-up, ils expliquent qu’il faut vite se lancer pour vite échouer et vite apprendre de ses erreurs pour enfin réussir. " En devenant entrepreneur, Moana dit avoir gagné de la liberté et de la confiance. Petit à petit, il se forge un mental de battant.