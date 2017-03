Miss tattoo France 2017 : fin des inscriptions le 15 mars

PAPEETE, le 10 mars 2017 - Voici un nouveau concours pour les belles femmes tatouées, le concours Miss tattoo France. Organisé par la société de production Miss tattoo world (MTW) en partenariat avec l’agence de mannequins Models, ce concours est ouvert jusqu’au 15 mars. Après quoi les inscriptions seront closes.



" Le précasting a commencé depuis plusieurs mois et plusieurs Polynésiennes ont déjà envoyé leur candidature " assure Jérôme Lévy de MTW Production qui organise le concours Miss tattoo France 2017. " Celles qui souhaitent y participer ont encore jusqu’au 15 mars pour s’inscrire. "



Critères d’inscription



Pour être candidate, il faut avoir plus de 21 ans, posséder des tatouages visibles en maillot de bain et ne jamais avoir participé à des concours similaires. " Il n’y a pas de critère de taille ", insiste Jérôme Levy qui ajoute : " il faut aussi, en toute logique, être disponible pour le final show à Paris. Il aura lieu le 1er juin au Palais de Tokyo ". Même si la couronne de Miss Tattoo France est compatible avec un emploi salarié, il faudra par ailleurs dégager des disponibilités sur l’année 2017 et jusqu’en mai 2018.



Critères de sélection



Toutes les candidates préinscrites seront ensuite contactée pour passer un entretien skype. " Pour faire la différence, il faut avoir de la personnalité pour faire la différence ", précise Jérôme Levy qui sera chargé de faire passer ces entretiens. Au total entre douze et quatorze candidates seront retenues à l’issue de cette étape.



Pour pouvoir participer à la finale, les frais des candidates seront pris en charge (transport et séjour de 4 ou 5 jours). Miss Tattoo France qui sera l’ambassadrice de la beauté tatouée pendant un an, elle participera à Miss tattoo world (dont la date n’a pas encore été fixée), elle (et ses deux premières dauphines) signera un contrat d’un an avec l’agence WANTED ! ainsi qu’avec l’agence Models, remportera un voyage pour deux, un book photo, un an de coiffure…



" L’agence WANTED ! est une nouvelle ", explique Jérôme Levy. Membre de la fédération française des agences de mannequins, elle a été créée pour répondre à deux objectifs : " représenter des mannequins dont les profils physiques ne correspondent pas aux critères habituels des agences " et " permettre aux publicitaires de trouver les personnages dont ils ont besoin, à savoir des profils de plus en plus hors-normes et atypiques ".