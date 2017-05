Miss Tahiti 2017 : les dix candidates se dévoilent

PAPEETE, le 4 mai 2017 - Les dix prétendantes au titre de Miss Tahiti 2017 ont été officiellement présentées à la presse. Âgées de 19 à 23 ans, les vahine rêvent toutes de succéder à Vaea Ferrand et de représenter la Polynésie au concours prestigieux de Miss France. La soirée de gala se tiendra le 10 juin, sur le motu de l'InterContinental, puis l'élection aura lieu le 23 juin, dans les jardins de la mairie de Papeete. Vous pouvez voter dès à présent pour votre candidate préférée !





C'est l'effervescence dans le salon Hibiscus de l'InterContinental Tahiti Resort, nombre de médias et de partenaires se pressent pour ne rien manquer de la présentation officielle des candidates à l'élection de Miss Tahiti 2017, un vrai événement en Polynésie, suivi par toute la population. Le comité organisateur, présidé par Leiana Faugerat, revient tout d'abord sur l'année riche qui s'est écoulée, avec le titre de deuxième dauphine de Miss France 2017 rapporté au fenua par Vaea Ferrand, Miss Tahiti 2016, avant de confirmer : "Nous visons bien entendu le podium cette année encore !" En effet, les précédentes lauréates, Vaimiti Teiefitu et Hinarere Taputu, ont également brillé à l'extérieur, en obtenant respectivement les places de deuxième et première dauphines de Miss France 2014 et 2015.



Rappelons d'ailleurs que les critères restent les mêmes à chaque édition : toutes les prétendantes doivent être âgées de 18 à 25 ans, mais, pour être sacrée Miss Tahiti, il faut mesurer plus de 1m70 et ne pas avoir de tatouage ; ce qui n'est pas valable pour être élue dauphine. Pour ce nouveau cru, dix jeunes femmes se sont dévoilées, âgées de 19 à 23 ans ; quatre représentent leurs communes (Miss Punaauia, Miss Moorea, Miss Arue et Miss Marquises), six sont des candidates libres, et toutes sont déterminées à vivre l'aventure jusqu'au bout. Elles seront coachées par l'équipe du comité, rejoint cette année par deux nouveaux membres : Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014, et Ohana Huber, deuxième dauphine de Miss Tahiti 2013.



Gala : une soirée "White" le 10 juin



Comme à l'accoutumée, le gala se tiendra dans un premier temps, le 10 juin, sur le motu de

l’InterContinental, afin de récolter des fonds. Pour cette soirée "White", animée encore par Hinarere Taputu, les convives sont invités à venir vêtus de blanc pour être dans le thème. Dans une ambiance musicale assurée par le groupe Pepena, ce rendez-vous privilégié sera l'occasion de mettre en lumière l'empereur de la perle Robert Wan, dont les créations honorent le fenua depuis de nombreuses années.



Ce sera aussi le moment pour le public présent de désigner sa candidate préférée, qui accèdera directement dans le quatuor final de Miss Tahiti 2017. Par ailleurs, un after animé par le groupe Verua et DJ Wess sera proposé à tous ceux qui le souhaitent, à partir de 23 heures.



Ambiance "Belle époque" pour l'élection le 23 juin



Place ensuite au grand soir, avec l'élection tant attendue de la nouvelle reine de beauté, qui se déroulera le 23 juin, sous le signe des ambiances festives polynésiennes des années 40 à 70. Les vahine défileront dans les jardins de la mairie de Papeete et offriront des représentations de la joie de vivre locale au travers de plusieurs tableaux, dans lesquels le comité rend hommage au célèbre dancing Le Quinn’s, aux célébrations du Tiurai, aux bringues, ainsi qu’aux bals populaires à la tahitienne. Un thème innovant qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, à l'instar du duo inédit qui présentera l'événement : Hinarere Taputu et… Jean-Pierre Foucault, le célèbre animateur qui est aux commandes du prestigieux concours de Miss France depuis plus de vingt ans !



Les petites filles seront pour leur part ravies d'apprendre la présence de Cerise Calixte, la voix de "Vaiana", qui interprétera deux chansons. Comme l’an dernier, le vote du public comptera pour le classement final à hauteur de 25 % de la note totale. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre favorite. Fa'aitoito à toutes les purotu !