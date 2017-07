Miss Tahiti 2017 en séance de dédicaces pour Tahiti Infos et Hine magazine

PAPEETE, 5 juillet 2017 - Tahiti Infos et Hine Magazine sont partenaires de Miss Tahiti 2017. Notre Miss, Turouru Temorere, et ses dauphines sont en tournée des sponsors aujourd’hui.



Elles seront dans les locaux de Tahiti Infos entre 15h30 et 17 heures… Rien que pour vous ! Séance de dédicaces, selfies et bises seront de la partie,

Venez nombreux :)



FENUA COMMUNICATION

Tahiti Infos - Hine Magazine - Fenua TV

Fare Ute (en face de SAT NUI)

40 43 49 49