Miss Tahiti 2017 : Turouru Temorere est la nouvelle reine de beauté

PAPEETE, le 23 juin 2017 - La Polynésie a choisi sa nouvelle ambassadrice en la personne de Turouru Temorere. Ses première et deuxième dauphines sont respectivement Hinatea Blais et Tehani Blanc, et Hina Natua a été sacrée Miss Heiva. La nouvelle reine de beauté représentera le fenua lors de l'élection de Miss France 2018, le 16 décembre prochain.





C'est dans une ambiance "Belle époque" que les dix vahine purotu ont défilé, hier soir, dans les jardins de la mairie de Papeete. Une soirée de toute beauté, aux couleurs du Quinn's, présentée par Jean-Pierre Foucault, l'emblématique animateur, et Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014. Comme à l'accoutumée, les milliers de personnes présentes ont encouragé leurs candidates préférées, scandant leur nom ou leur numéro le plus fort possible. Lors des différents passages, le plus remarqué et apprécié a été encore, bien évidemment, celui en maillot de bain, dévoilant davantage les silhouettes sculptées des jeunes femmes. De son côté, le jury présidé par Poehere Hutihuti Wilson, Miss Tahiti 2010, et composé de neuf autres personnalités, dont des sportifs de haut niveau, a eu bien du mal à départager les prétendantes au titre de Miss Tahiti 2017.



C'est finalement Turouru Temorere qui a été sacrée reine de beauté de cette 57e édition. Vaea Ferrand, la lauréate 2016, lui a passé le flambeau en lui remettant l'écharpe ; un moment toujours émouvant après une année de règne. Hinatea Blais et Tehani Blanc ont été élues respectivement première et deuxième dauphines. Quant à Hina Natua, elle a été choisie comme Miss Heiva. Leslie Timau (Miss Marquises), elle, a reçu le prix du costume pour sa magnifique tenue végétale. Enfin, Mareva Domby a eu le prix "coup de coeur" des Polynésiens.