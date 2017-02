Miss Menemene “Miss Ronde Tahiti” : les inscriptions ouvertes jusqu'au 28 février

PUNAAUIA, le 17 février 2017 - Les candidates qui souhaitent participer au concours de Miss Menemene “Miss Ronde Tahiti” 2017 sont invitées à se faire connaître avant le 28 février. L'élection se tiendra ensuite le 6 mai prochain, au Captain Bligh, à Punaauia.





Vous désirez vous présenter à l'élection de Miss Menemene “Miss Ronde Tahiti” 2017 ? Il n'est pas encore trop tard, puisque la clôture des inscriptions se fera le 28 février. Jean-Claude Mensier, à l'origine de l'événement, précise : "J'ai actuellement huit candidates, mais je continue à prendre les inscriptions par téléphone ou Facebook pour celles qui n'ont pas se déplacer lors du casting organisé le 11 février dernier. Si vous hésitez à vous présenter, faites le premier pas, vous rencontrerez une équipe sympathique et d'autres candidates dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Toutes les filles seront récompensées."



Et de rappeler : "Ce concours s'adresse aux femmes de toutes origines, âgées de 18 à 50 ans, qui assument leurs rondeurs et souhaitent valoriser l’image de la femme plantureuse." Celle qui succédera à Heitiare, la lauréate 2016, sera dévoilée le 6 mai prochain, à l'issue de quatre défilés : en tenue de ville, puis de plage, avec également un "passage libre" et enfin en robe de soirée.