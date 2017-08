Miss Martinique 2017 n'ira pas à Miss France à cause de son tatouage "caché"

Pourquoi a-t-elle été alors éligible et lui avoir remis la couronne ? L'incompréhension est générale, et les réseaux sociaux n'ont pas tardé à pointer du doigt Miss Martinique 2017 et à la critiquer fortement. Pour autant, Jade Voltigeur n’est pas destituée et gardera donc les prix remportés durant l'événement, mais elle ne pourra pas participer à l'élection de Miss France 2018. Une situation qui profite donc à sa première dauphine, Laure-Anaïs Abidal, qui représentera "l'île aux fleurs" lors de la cérémonie prévue le 16 décembre prochain à la salle Mach 36 de Déols à Châteauroux.