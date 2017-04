Miss Marquises : les vahine devant le jury pour leur grand oral

PAPEETE, le 5 avril 2017 - C'est l'épreuve la plus redoutée par les candidates à chaque élection… Depuis le début de la soirée, les sept prétendantes au titre de Miss Marquises 2017 passent leur baptême du feu en répondant aux questions du jury présidé par Hinarere Taputu. Ce grand oral comptera pour 25 % de la note finale.





Cela fait déjà plusieurs mois que les sept candidates en lice pour l'élection de Miss Marquises 2017 se préparent assidûment afin de représenter fièrement leur archipel, d'autant que la lauréate participera à la prochaine élection de Miss Tahiti. Shootings photo, séances de remise en forme avec un coach sportif, histoire et culture du Fenua Enata, répétitions de danse, cours de cuisine, de nutrition et de diction… Les jeunes femmes ne comptent plus leurs heures pour devenir l'ambassadrice de la Terre des Hommes.



Fin prêtes, elles doivent désormais se démarquer. Depuis le début de la soirée, les vahine purotu passent une épreuve déterminante pour la suite de l'aventure : le fameux grand oral, qui comptera pour 25 % de la note finale. Ainsi, elles sont interrogées à l'heure actuelle par les membres du jury, présidé par Hinarere Taputu (Miss Tahiti 2014, 1re dauphine de Miss France 2015 et 6e place à Miss Monde 2015). En effet, pour ce concours, qui n'existait plus depuis 2011 et a été relancé grâce à la Communauté de communes des îles Marquises (CODIM), le comité organisateur souhaite que "la nouvelle reine de beauté connaisse tous les dossiers en cours qui concernent le développement économique, touristique et culturel de l’archipel".