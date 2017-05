Miss France 2018 : les 30 candidates se prépareront sous le soleil californien

PAPEETE, le 19 mai 2017 - Après l'île de La Réunion, c'est sous le soleil de Los Angeles, en Californie, que les 30 candidates à l'élection de Miss France 2018 passeront leur séjour de préparation, avant de rejoindre la ville de Châteauroux, dans le Centre de la France.





On sait désormais où s'envoleront les prétendantes au titre de Miss France 2018 pour leur voyage d'intégration et de préparation au concours de beauté. Pour cette 88e édition, l'organisation Miss France emmènera, "à l'automne", ses 30 candidates direction Los Angeles, avec Visit California et Air Tahiti Nui en vols sans escale depuis Paris. Le comité piloté par Sylvie Tellier leur promet de "vivre un véritable rêve américain, sur les pas de Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016". Les plus femmes de France seront accompagnées par Alicia Aylies, Miss France 2017.



Après la Polynésie en 2015, puis l'île de La Réunion, l'année dernière, c'est un nouveau séjour ensoleillé qui les attendent. Au programme : les déserts de Greater Palm Springs avec ses oasis et saloons américains, Hollywood avec ses étoiles et studios de cinémas, Venice Beach pour une balade en rollers… C’est tout le glamour de la Californie que les Miss découvriront ainsi.