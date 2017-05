Miss Dragon 2017 : six candidates

PAPEETE, le 10 mai 2017. L’élection de Miss Dragon 2017 est prévue le 27 mai dans les jardins de la mairie de Papeete. Six candidates tenteront de décrocher ce titre.



Qui succédera à Karen Vanquin, Miss Dragon 2016 ? Réponse le 27 mai prochain dans les jardins de la mairie de Papeete. Cette année, six jeunes femmes sont candidates au titre de Miss Dragon 2017 : Élodie Vota-Garrigues, Manutea Pang-Rambaud, Nathalie Mansec-Tchong On You, Vaiana Law, Hipolani Sing et Linda Chung.



Si la soirée de concours sera le 27 mai prochain, la grande aventure a déjà commencé pour les jolies candidates. Ce mercredi, leur portrait a été tourné dans les jardins de l’Assemblée de Polynésie Française. Prochaine étape importante : le grand entretien oral des candidates par le jury de l’élection. Il est prévu le 20 mai à 9 heures à l’hôtel Manava Suite Resort Tahiti.



Enfin, le 27 mai, les candidates rivaliseront lors de quatre passages (robe de soirée, maillot de bain, réalisation personnelle des candidates sur le thème des années 80 et robe chinoise) dans les jardins de la mairie de Papeete.