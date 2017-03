Miss Arue : les candidat(e)s ont passé l'oral

ARUE, le 18 mars 2017. Toute la matinée, les candidates et candidats à Miss et Mister Arue se sont présentés un à un, puis en groupe, aux neuf membres du jury pour l’épreuve orale.



Cette première épreuve a donné lieu à une première série de notes qui sera prise en compte dans le calcul final de l’élection prévue le samedi 1er avril au motu de Arue.



Pour soutenir les candidats et montrait l’intérêt porté par la commune à cette élection, le maire Philip Schyle a assisté à une partie des rencontres jury-candidats.