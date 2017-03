Miriama Bono aux commandes du Musée de Tahiti et des îles

PAPEETE, le 7 mars 2017 - Conseillère technique au ministère de la Culture et présidente de l'Afifo, Miriama Bono devrait remplacer prochainement Manouche Lehartel à la direction du Musée de Tahiti et des îles. "Un honneur et un gros défi", a confié la jeune femme, très impliquée dans le monde culturel local depuis de nombreuses années.



Miriama Bono s'apprête à prendre les commandes du Musée de Tahiti et des îles-Te Fare Manaha, une information révélée par nos confrères de Radio 1. Les élus de la Commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) ont rendu ce jour un avis unanime en faveur de cette nomination. Une décision qui devrait être validée par le conseil des ministres dans les prochains jours. Jointe par téléphone, l'actuelle conseillère technique auprès du ministre de la Culture explique "ne pas avoir posé de candidature mais répondu favorablement à une proposition de son ministre, Heremoana Maamaatuaiahutapu."



Sa formation d'architecte et ses nombreuses attaches culturelles donnent en effet à la jeune femme le profil adéquat pour suivre notamment les grands chantiers prévus au Musée de Tahiti et des îles. Elle confie : "Si ma nomination est entérinée, outre la supervision des travaux de rénovation de l'établissement, je serai en charge de la communication des événements importants". Elle devrait mener également l'ambitieux "projet de centre culturel en Polynésie", qui doit démarrer en 2018 et voir le jour en 2020.