Mini Heiva i Parea : tout le monde a gagné !

HUAHINE, le 23 décembre 2016. La remise des prix de la deuxième édition du Mini Heiva i Parea a eu lieu jeudi soir.



Les membres du jury ont eux du mal a partager les prix du concours, et ont décidé de remettre aux quatre groupes un prix chacun.



Les quartiers de Tauamao, Mahuti, Teana et Tevairautea ont ainsi empoché la somme de 30.000 Frs chacun avec 3 veaux, quatre cartons de poulets et un sac de pomme de terre et un sac de riz .