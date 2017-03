Mieux comprendre : le plan numérique du Pays

Mais les îles de la Société devraient tout de même conserver leur avance numérique, puisqu'elles auront déjà largement migré vers un réseau entièrement en fibre optique jusque chez les abonnés finaux d'ici 2020.



Enfin, au niveau international, un nouveau câble reliera Tahiti au reste du monde grâce à une collaboration entre notre petit territoire et trois autres pays du Pacifique. Il s’appellera Manatua et coûtera 6 milliards de francs, avec un trajet Tahiti, Cook, Niue et Samoa.



TÉLÉMÉDECINE, ÉDUCATION NUMÉRIQUE ET E-ADMINISTRATION



Une quinzaine de services numériques sont en cours de développement par l'administration, qui permettront par exemple de relever le cadastre via internet ou de payer ses impôts en ligne. Les communes, qui ne sont qu'un tiers à avoir un site web, ont aussi du pain sur la planche.



En matière de santé, le développement des téléconsultations a déjà commencé, avec le très branché hôtel The Brando de Tetiaroa en bêta-testeur. L'analyse à distance des radios et IRM (imagerie par résonance magnétique) est également bien avancé, avec cette fois la Polynésie qui offre le service d'interprétation à un hôpital d'Angers, en métropole…



Dans l'éducation, avec dix ordinateurs pour 100 élèves, la Polynésie a déjà un bon retard. Un "plan tablettes" étendu à de plus en plus de collèges et écoles permettra d'y remédier en partie. L'arrivée du haut débit dans 20 îles va aussi permettre de lancer le télé-enseignement et d'utiliser tout le matériel prévu pour ça à la direction de l'Enseignement primaire (DEP) à Pirae. Le bas débit empêche tout développement dans ce domaine pour l'instant.



Pour le tourisme aussi le numérique est important. Les services touristiques en ligne de la Polynésie sont encore très parcellaires, et la connexion des touristes très insuffisante au regard des standards internationaux. Le SDAN propose, entre autres, de rapidement déployer un réseau wi-fi public sur les zones touristiques.



RÉGULATION DES TÉLÉCOMS



"Une des premières actions du SDAN sera l'ouverture d'une structure de dialogue entre l’État, le Pays et le privé, reprenant les compétences de la direction générale de l'Économie numérique (DGEN), qui sera les prémisses d'une Agence du numérique" nous explique un responsable du ministère du Numérique. Le Pays aura à sa disposition une administration puissante et compétente dans ces technologies que "les citoyens demandent et utilisent assidûment".



Une des missions qui pourra être confier à cette Agence du numérique : la régulation des télécoms. Le SDAN prévoit que tous les projets d'investissements doivent être ouverts aux opérateurs concurrents. Ça semble mal parti pour l'instant. Mais le même responsable nous confie que si l'OPT réalise seul les milliards d'investissements à venir avec des financements du Pays et de l’État, au point de recréer de fait un monopole dans les archipels, il faudra "séparer les activités de l'OPT, d'un point de vue comptable, entre les activités de création d'infrastructures et celles de FAI. Pour réguler ce marché, des outils sont déjà en train d'être mis en place comme une loi sur les 'prestations de référence'." La concurrence sur la 4G jusqu'aux Tuamotu ? C'est le plan...