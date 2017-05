Mieux comprendre : à quoi sert la dialyse ?

Quelle est l’évolution de l’insuffisance rénale en Polynésie ?

Par rapport à la métropole, en 2013, il y avait à peu 75 000 malades au stade de l’insuffisance rénale. En Polynésie en 2016, il y en avait 615. En métropole on avait une prévalence à 1230 et en Polynésie, on avait une prévalence à 2020, donc un peu moins du double.

Si on prend les hémodialysés et les greffés en France, en 2013, ils étaient presque à 45/55%, ils vont arriver en 2017-8 à 50%/50%. En Polynésie en 2016 on était à 25-75 %. On a un retard d’offre de soin en terme de greffe. Il faut savoir que la Polynésie française n’a son autonomie en greffe que depuis 2013. Mais nous ne sommes pas le dernier territoire Français à avoir une autonomie en greffe. Néanmoins, si « non » nous avions obtenu l’autorisation 2-3 ans plus tôt c’est-à-dire en 2010 comme prévu, nous aurions eu besoin de créer 50 postes de dialyses en moins.



Comment expliquez-vous qu’en Polynésie nous soyons presque au double de la prévalence métropolitaine ?

Nous sommes au double de la prévalence métropolitaine avec une autre caractéristique qui est l’âge de nos patients. L’âge moyen des insuffisants rénaux Polynésiens est plus jeune qu’en métropole. À savoir qu’en métropole les dialysés ont une moyenne d’âge autour de 70 ans, ici nous sommes autour de 55 à 60 ans. Le patient polynésien arrive en moyenne dix à quinze ans plus tôt en dialyse qu’en France métropolitaine. La raison en est que presque plus de 60% de nos patients sont des patients qui sont soit diabétiques, gouteux, hypertendus et avec ou pas une obésité. Ce sont des gens qui souvent ont un suivi médical difficile, une compliance médicale difficile et donc ils arrivent au stade terminal de leur maladie plus vite qu’en métropole, d’où l’importance de porter l’attention sur la prise en charge précoce, la consultation néphrologique et l’importance de développer l’éducation thérapeutique pour accompagner le patient dans l’apprentissage de ce qu’est leur maladie et l’apprentissage de ce que sont les traitements, à quoi ça sert pourquoi il faut les prendre, comment il faut les prendre et essayé de trouver un compromis entre ce que nous avons besoin d’imposer aux patients et ce que eux sont capables d’accepter.



Est ce qu’il y a une explosion de l’insuffisance en Polynésie ?

Tout le monde parle d’explosion de l’insuffisance rénale, non. Il y a une augmentation constante de l’insuffisance rénale depuis 30 ans. C’est une augmentation qui est progressive, qui est attendue et qui est parallèle à l’augmentation de besoins qu’on a en Europe et dans le monde. En ce qui concerne l’insuffisance rénale, on parle de pandémie mondiale qui concerne tous les pays industrialisés. Elle est à relier avec la pandémie du diabète et de l ‘obésité. Ce sont deux courbes qui sont parallèles. Il y a aussi le fait qu’il y a un vieillissement de la population et donc forcément le rein est un organe qui de façon naturelle perd ses fonctions. Puis il y a une amélioration de la médecine, avec une meilleure prise en charge des patients insuffisants cardiaques, avant les patients mourraient de leurs problèmes cardiaques avant d’installer leur insuffisance rénale. Maintenant ils survivent à leur maladie cardiaque et ils installent leur maladie rénale.



Quelles sont les priorités que vous voudriez mettre en avant pour améliorer l’offre de soins ?

La première priorité est d’augmenter les moyens et augmenter l’activité d’offres de soins en greffe, c’est-à-dire de faciliter la mise en place d’une offre de soins précoce dès l’insuffisance pré-terminale en consultation, préparation à la greffe préemptive et accompagnement des patients le plus rapidement possible ainsi que leur inscription rapide sur la liste de greffe.

Il faut aussi augmenter les campagnes et sensibiliser la population polynésienne au don du rein. C’est une priorité. Le don d’organe est une première réponse à des besoins urgents et ce geste permet soulager des souffrances quotidiennes tout en agissant dans le sens du contrôle des coûts.

Une autre priorité est l’accompagnement de la consultation et de la prévention. Là c’est là une des priorité du ministère de la santé avec la lutte contre l’obésité, l’éducation thérapeutique, œuvrer pour une prise en conscience générale.

Enfin, il est important d’offrir aux patients dialysés une dialyse qui s’accommode à leur vie au plus près de leur domicile et de leur mode de vie, de façon à ce qu’ils puissent adapter leur traitement à leur vie et non pas leur vie à leur traitement.