Mieux comprendre : L'éco-école pour éduquer nos enfants à l'écologie

PAPEETE, le 18 avril 2017 - 51 établissements du fenua ont le label éco-école, 19 écoles, 19 collèges et 13 lycées. Mais qu'est-ce que ce label? A quoi sert-il ? La rédaction vous explique.



Qu'est-ce que label éco-école?

Le programme Éco-école est un programme international lancé à la suite du sommet de la terre de Rio en 1992. Il est mené par la fondation danoise pour l’éducation à l’environnement (FEE) depuis 1994. En France, les premières initiatives datent de 2005, en Polynésie elles existent depuis 2010.



Ce programme a pour but d'éduquer les enfants à la préservation de l'environnement. Pour ce faire, le projet a mis en place une méthodologie, des outils et un accompagnement personnalisé des élèves d’écoles primaire, de collèges et lycées qui en ont fait la demande.



Un référent éco-école est désigné pour chaque établissement. Celui-ci s’entoure d’une équipe qui porte un projet sur l’année dans l’un des six thèmes retenus, à savoir : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie et les solidarités.



Comment obtenir le label ?

Tous les établissements scolaires inscrits au programme (et dont l'inscription a été effectuée au plus tard en septembre de l'année en cours) peuvent faire une demande de labellisation. Ce n'est pas parce qu'une école participe au programme éco-école qu'elle est forcément labélisée. Attention une école labelisée doit renouveler sa demande chaque année.

Le jury prend en compte différent critères avant de décerner le label éco-école à un établissement. Il faut présenter un projet structuré autour des sept points de méthodologie. Il faut qu'une grand epartie des classes et des enseignants de l'établissement fassent partie du projet.

L'établissement doit faire sa demande de labélisation en ligne, le dossier doit comprendre les éléments suivants : les comptes rendus des réunions du comité de pilotage, le diagnostic réalisé, le plan d'action, l'évaluation des actions, les activités réalisées en classe, en lien avec le projet Eco-Ecole, la création artistique réalisée durant l'année, un questionnaire complémentaire (une trentaine de questions).



Quelle est la méthodologie ?



Une méthodologie simple, participative et adaptée à tous. Le programme repose sur une méthodologie en sept étapes qui se veut un guide pour les projets. Elle se veut souple, il appartient à chacun de s'approprier ces étapes pour la mener à bien au sein de son établissement, tout au long de l'année.

Ces sept étapes mises en place sont la réunion d’un comité de pilotage, la réalisation d’un sont : le diagnostic, la définition et la mise en œuvre d’un plan d’action, la mesure et l’évaluation des actions, l’établissement de liens avec les disciplines enseignées, l’implication de tout l’établissement et de la communauté, l’engagement avec créativité.



Comment les écoles sont-elles sures de mettre en place des projets éco-responsables ?

Parce qu'il y a un accompagnement personnalisé de chaque établissement. Conseils, outils et ressources thématiques... Chaque école, collège et lycée participant au programme bénéficie gratuitement d'un accompagnement dans la mise en oeuvre concrète de son projet. Celui-ci est réalisé par un membre référent de l'équipe ou par l'un des 100 Relais locaux (structures et organismes conventionnés et formés par Teragir) qui complète son action dans les territoires.



Les problématiques ne sont pas les mêmes selon les pays, le programme éco-école est-il adapté à tous les pays ?

Les projets éco-écoles sont ouverts sur leur territoire. Tout le travail s'articule autour d'un thème à choisir par année. Ainsi, les établissements approfondissent un thème de travail de leur choix parmi les options suivantes : alimentation, biodiversité, déchets, eau, énergie, santé, solidarités. Ces thèmes sont censés fédérer et mobiliser l’ensemble des élèves et de la communauté éducative, ainsi que des partenaires extérieurs (élus locaux, associations, parents d’élèves, etc.) autour d’un projet commun, où chacun prend conscience de l’impact de ses attitudes et de ses choix sur son environnement et son entourage.



Il y a-t-il beaucoup d'établissement dans ce projet ?

50 000 établissements dans le monde et 51 en Polynésie participent à ce projet. Le label éco-école a su construire un large réseau d’établissements scolaires engagés. Les écoles et établissements participants sont mis en relation et bénéficient d’outils pour favoriser le partage d'expérience : base de données d’exemples de projets, brochure de mutualisation, rencontres territoriales, etc.



Et les élèves dans tout ça ?

Le programme éco-école est un projet inclusif. Les élèves participent à tous les projets. Ils sont la force motrice des projets Eco-Ecole. Le but est de les impliquer du début à la fin du projet, ils participent à la mise en œuvre des étapes de la méthodologie afin d'éveiller leur sens écologique. Ils sont actifs au sein du comité de pilotage du projet et participent à l’élaboration du diagnostic et du plan d’action, ainsi qu’à sa mise en place et son évaluation.



Un label qui valorise l’engagement des porteurs de projets

Véritable source de motivation, le label Eco-Ecole, Eco-Collège, Eco-Lycée valorise l’engagement des porteurs de projet et concrétise les efforts menés tout au long de l’année. Ce label est décerné chaque année aux établissements scolaires qui en font la demande et qui répondent aux critères du Jury.







Infos pratiques :

contact@fedescol.org

http://www.eco-ecole.org

http://colibris-tahiti.org/sites/fedescol

Page Facebook : Fedescol