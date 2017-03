Michèle Pousset, première restauratrice à bénéficier de la Visite volontaire d’hygiène

En 2012 on lui propose de prendre la gérance d’une usine alimentaire à Mataeia qui emploie 14 personnes sur trois sites différents : la cafétéria de l’Université, l’hôpital de Taravao et l’usine de Mataiea.

Elle découvre la cuisine pour collectivité. Et puis en 2014, la société Ace cherche un gérant pour un café qui s’ouvre à côté du magasin.

Plusieurs candidats se présentent dont Michèle Pousset. C’est elle qui est choisie et grâce au soutien financier de son frère, elle se lance dans cette nouvelle aventure.

"C’était un petit café excentré et peu fréquenté mais très bien équipé, moderne et neuf. Il m’a fallu deux ans pour construire ma clientèle. Aujourd’hui on propose des plats, du poisson frais et des crevettes fraîches de Teahupoo, tous les jours. Nous avons élargi la carte et j’ai réussi à faire en sorte que la structure soit exploitée au maximum de ses possibilités."

Ce café est un snack mais propose également un service de traiteur pour quelques collectivités. Michèle est allée chercher ces nouveaux marchés pour faire progresser son commerce et faire la différence sur un marché concurrentiel.