Mgr Cottanceau ordonné archevêque (photos)

Cette ordination était très attendue par la communauté catholique qui attendait donc un nouvel archevêque depuis six ans. "L'ordination de Monseigneur Cottanceau est une grande fête pour tous les catholiques et tous les chrétiens", souligne Tekura Williams, 22 ans. Samedi, cette jeune bénévole de l'Eglise Maria No Te Hau vendait des tee-shors souvenirs de cette journée. "Cela faisait six ans qu'on attendait cela. L'archevêque c'est comme un grand papa de l'Eglise. Il représente le Seigneur, un peu comme le pape, mais l'archevêque c'est seulement pour la Polynésie française".



La cérémonie a été présidée par Mgr Michel Calvet, archevêque de Nouméa. La célébration a été marquée par deux rites majeurs : l'imposition des mains et la prière d’ordination.

L’imposition des mains par tous les évêques présents symbolise la transmission de la tradition apostolique et exprime l’invocation de l’Esprit Saint.

La prière d’ordination rappelle que l’ordinand se situe dans la lignée des chefs et des prêtres institués par Dieu de tout temps. L’Évangéliaire ouvert est posé sur la tête de l’ordinand pour signifier qu’il est ordonné au nom de l’Évangile, qu’il le reçoit pour le porter aux autres. Parmi les rituels de l’ordination, l’évêque s’allonge aussi sur le sol en signe de disponibilité totale envers Dieu.