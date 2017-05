Mexique: 14 morts, 22 blessés dans l'explosion d'un entrepôt de feux d'artifice

Puebla, Mexique | AFP | mardi 09/05/2017 - Au moins 14 personnes sont décédées et 22 ont été blessées dans la nuit de lundi à mardi dans l'explosion d'un entrepôt de feux d'artifice dans l'Etat mexicain de Puebla (centre), selon des sources officielles, moins de cinq mois après un accident similaire qui avait tué 42 personnes.

Le bilan "est jusqu'à présent de 14 morts et 22 blessés", a indiqué un responsable du gouvernement local, Diodoro Carrasco. Des blessés ont été acheminés vers la capitale de l'Etat, Poblana, a-t-il ajouté sur la radio locale Cinco Radio.

Selon la presse locale, il y aurait 11 mineurs parmi les victimes, un chiffre non confirmé par les autorités locales.

Le drame s'est déroulé durant la nuit de lundi à mardi dans la localité de San Isidro, dans la région de Chilchotla, à environ 270 kilomètres de Mexico, près de l'Etat de Veracruz (est).

Selon les autorités locales, l'explosion a eu lieu durant les préparatifs d'une fête religieuse prévue le 15 mai.

Un groupe de personnes se trouvait dans un local où étaient stockés des feux d'artifices lorsque "une fusée lancée par des gens à l'extérieur est tombée sur le matériel pyrotechnique".

Des fonctionnaires locaux ainsi que des militaires ont été déployés sur place.

En décembre 2016, l'explosion dans un marché à Tultepec, près de la capitale mexicaine, avait fait 42 morts et 70 blessés.