Métiers du numérique: Des conférences en réalité virtuelle et un tournoi de eSport

Créé par la Convention en 1794 sur proposition de l’Abbé Henri Grégoire, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est au service de la diffusion du savoir, de la réussite professionnelle et de la promotion sociale depuis 223 ans…



Aujourd’hui établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté du statut de grand établissement, le Cnam est placé sous la tutelle de la ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal.

A partir de sa base à Paris, l’établissement public anime un réseau de 30 centres régionaux dont celui de la Polynésie française, ainsi qu’une présence à l’international.



Les trois grandes missions du Cnam en Polynésie française sont :



➢ La formation professionnelle tout au long de la vie,

➢ La recherche technologique et l’innovation,

➢ La diffusion de la culture scientifique et technique.



Le Cnam contribue à la démocratisation de la culture à travers du Musée des arts et métiers et l’organisation d’expositions, de conférences, de colloques et séminaires destinés à tous les publics. C’est dans ce cadre particulier que le Cnam en Polynésie française lance son premier cycle de conférence-débats sur le Fenua le 7 décembre prochain



En accord avec son comité de pilotage, les thèmes retenus par le Cnam ont été choisis en fonction de l’actualité économique et sociétale en Polynésie française. Ainsi, nous proposons pour l’année 2017/2018 :

« Les nouveaux métiers du numérique » Data miner, architecte de la réalité augmentée - le 7 décembre 2017

« Apprendre autrement » par les pédagogies par défi, par projet, les classe inversée – VAE – Tutoriel/Moocs - le 15 février 2018

« Comprendre et accompagner les différences » : les exclus et décrocheurs – le 3ème genre - Des femmes et des hommes atypiques - le 17 mai 2018