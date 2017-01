Météo France : Vigilance orange pour les îles du Vent

PAPEETE, le 14 janvier 2017 - Météo France a publié ce samedi 14 janvier à 5h01 un bulletin de vigilance couvrant une période de 24 heures: Phénomène de fortes pluies sur les îles du vent/îles sous le vent. L'agence annonce un couloir dépressionnaire axé sur les îles de la Société et le "Sud Tuamotu dans lequel évolue un axe perturbé intéressant Moorea et les côtes Nord de Tahiti où de forts cumuls ont été recueillis." Météo France a placé les iles du Vent en alerte orange pour fortes pluies et les iles sous le vent et Mopelia en alerte jaune pour fortes pluies également.



ILES SOUS LE VENT :



Ce samedi, les nuages arrivent en nombre et s'accompagnent d'averses puis de quelques grains en soirée. Dimanche, temps perturbé avec ciel chargé, passages pluvieux fréquents parfois accompagnés de grains et risque orageux.

Vent s'établissant au Nord-Ouest faible à modéré ce week-end. Rafales à 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Ouest et de Nord.



TAHITI ET MOOREA :



Les fortes précipitations ayant intéressé cette nuit Moorea et les côtes Nord de Tahiti, commencent à s'estomper ce samedi matin pour laisser place à un temps variable. Les passages pluvieux, plus nombreux sur les côtes Nord, alternent à des périodes d'accalmie. Par contre, une recrudescence de l'activité pluvieuse est attendue cet après-midi et en soirée et de même pour la journée de dimanche. Les averses deviennent plus fréquentes et plus marquées avec risque de grains orageux. Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés Celsius.

Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Ouest et de Nord.



MARQUISES :



Un temps bien ensoleillé perdure ce week-end malgré quelques passages nuageux accrochant le relief, en particulier dimanche soir dans le Nord.

Vent faible à modéré d'Est à Est Nord-Est.

Mer peu agitée. Houle longue de Nord d'1 mètre.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Ce samedi, ciel très nuageux de Hereheretue à Tematangi et vers Hao avec quelques averses ou grains. Amélioration en soirée et pour la journée de dimanche. Ailleurs et pour le reste du week-end, le ciel est en général peu à passagèrement nuageux avec des averses isolées.

Vent faible d'Est à Nord-Est sur un bon quart Nord-Est samedi, et de secteur Nord ailleurs. Dimanche, il se généralise à l'Est modéré sur une moitié Est et au Nord-Est faible ailleurs.

Mer peu agitée. Petite houle longue résiduelle de Sud-Ouest. Arrivée d'une petite houle longue de Nord.



AUSTRALES :



Ce samedi, Soleil prédominant à Rapa et ciel parfois voilé au Nord. Dimanche, aggravation sur les îles du Nord, un ciel devenant nuageux à très nuageux avec quelques averses ou grains. Un voile d'altitude s'empare du ciel de Rapa.

Au Nord, vent modéré de secteur Est. A Rapa, vent faible à modéré de Sud-Est à Est Sud-Est.

Mer peu agitée. Houle courte de Sud-Est d'1 mètre à 1 mètre 50.





COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI :



Il n'y a pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Sur la zone : Vent de Nord à Nord-Ouest 06/12 noeuds. Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Ouest et de Nord.