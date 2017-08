Mères porteuses au Cambodge: prison pour une infirmière australienne

Phnom Penh, Cambodge | AFP | jeudi 02/08/2017 - Une infirmière australienne a été condamnée jeudi à 18 mois de prison au Cambodge pour sa participation à une clinique spécialisée dans les mères porteuses, un secteur porteur dans ce pays pauvre d'Asie du Sud-Est.

"Tammy Davis-Charles était une intermédiaire entre les parents et les mères porteuses cambodgiennes", a conclu le juge Sor Lina, avant d'annoncer la peine.

L'infirmière de 49 ans a alors éclaté en sanglots, selon un journaliste de l'AFP assistant à l'audience.

Elle avait été arrêtée en novembre 2016 à Phnom Penh, à peine deux semaines après l'interdiction de la GPA dans le pays. Elle est soupçonnée d'avoir recruté des femmes et d'avoir falsifié des documents pour obtenir des certificats de naissance pour les nouveaux-nés.

Lors de son procès, cette femme qui travaillait auparavant dans une clinique spécialisée dans la gestation pour autrui (GPA) en Thaïlande a nié tout rôle d'organisatrice, disant avoir simplement pratiqué des soins aux femmes enceintes et nié avoir recruté des Cambodgiennes.

Le business des mères porteuses s'est très rapidement développé ces derniers mois au Cambodge après l'interdiction de la pratique dans la Thaïlande voisine en 2015, jusqu'à ce que le gouvernement interdise la GPA.

Le Cambodge offrait pour les futurs parents des prix très bas, par rapport aux Etats-Unis notamment, et en l'absence de régulation les cliniques acceptaient les couples homosexuels comme les célibataires.

En Thaïlande, plus de 100 cliniques spécialisées dans la GPA s'étaient développée grâce à un flou juridique, mais après plusieurs scandales, la junte militaire au pouvoir a légiféré.

En août 2014, un couple australien avait choqué la planète en abandonnant en Thaïlande un petit garçon trisomique, nommé Gammy, à sa mère âgée de 21 ans, et en emmenant en revanche avec lui sa sœur jumelle, Pipah, elle en bonne santé.

Quelques semaines plus tard, le royaume découvrait le scandale de "l'usine à bébés": un riche Japonais avait eu recours à des mères porteuses en série.

Récemment, le Laos semble le nouveau pays de la région où se développe cette pratique. En avril, un homme qui tentait de faire passer en contrebande des flacons de sperme a été arrêté à la frontière entre la Thaïlande et le Laos.