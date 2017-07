Mer, piscine, rivière : se baigner en toute sécurité

PAPEETE, jeudi 6 juillet - Pour profiter d'un moment de détente dans l'eau, il est important de respecter un certain nombre de consignes. Ces consignes sont valables même si tu sais nager, car cela n'empêche pas les dangers. Prends le temps de lire ces consignes avant d'aller te baigner.

Chaque année en Polynésie française, 15 noyades sont enregistrées. La noyade est provoquée le plus souvent par une asphyxie due la pénétration brutale d'eau dans les voies respiratoires. Quand on parle de noyade, on pense souvent à une immersion pendant un temps dans du liquide, mais il existe aussi des noyades sèches.



Boire la tasse suffit parfois à provoquer une noyade. La quantité d'eau avalée peut inonder les poumons. La noyade survient dans ce cas plusieurs heures, parfois plusieurs jours après avoir bu la tasse.



Parmi les victimes de noyade, il y a des enfants. Pour éviter les accidents, les adultes ont un rôle de surveillance important, les enfants peuvent aussi limiter la prise de risque et connaître les bons gestes à adopter en cas chute dans l'eau, en mer notamment.



ÊTRE EN FORME



Avant de se baigner, il est important de se sentir en forme et reposé. Il ne faut pas avoir faim, ni froid. Si tu es resté au soleil, il faut rentrer progressivement dans l'eau parce qu'il y a un risque d'hydrocution. L'hydrocution est un choc thermique entre le corps et l'environnement. Le choc provoque un arrêt de la respiration et de la circulation du sang qui est suivi d'une perte de connaissance.



Il faut aussi choisir un lieu de baignade calme (pas de courant ou de mauvais temps) et surveillé. Si tu te baignes alors qu'il n'y a pas d'adultes aux alentours, préviens tes copains. Ne reste pas seul dans l'eau.



PORTER DES BRASSARDS



Si tu ne sais pas nager, enfile des brassards. Les matelas, bateaux pneumatiques, bouées ne protègent pas de la noyade. Les bouées en particulier peuvent se retourner et te prendre au piège, la tête sous l'eau.



EN CAS DE CHUTE



Lorsque tu es en mer, dans un kayak ou sur un bateau, tu peux tomber à l'eau. Pour ne pas paniquer, ni te fatiguer, voici quelques conseils à retenir. Pour économiser tes forces, mets-toi sur le dos pour faire la planche et respirer tranquillement en attendant les secours. En nageant et en luttant contre le courant et les vagues, tu vas te fatiguer. Par ailleurs, sache que le meilleur moyen de passer une vague est de plonger dessous.





Pour plus d'informations

Tu peux consulter la brochure mise à disposition par le Joint Rescue Coordination Center (JRCC) ou bien par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes).

www.jrcc.pf

http://inpes.santepubliquefrance.fr