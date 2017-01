Méningite: plus de 13.000 étudiants déjà vaccinés à Dijon

Lyon, France | AFP | vendredi 27/01/2017 - Plus de 13.000 étudiants et personnels du campus de Dijon ont été vaccinés contre la méningite depuis le 4 janvier, dans le cadre d'une vaste campagne lancée après trois cas d'infection dont deux mortels.



Au total, 13.144 personnes ont été vaccinées, précise dans un communiqué l'Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, qui compte atteindre l'objectif de 30.000 injections d'ici la fin mars.



Début janvier, la campagne de vaccination s'est concentrée sur le pôle économie-gestion de l'université puis la faculté de droit et lettres, filières que fréquentaient les deux étudiantes décédées d'une méningite à méningocoque de type W135, entre octobre et décembre. L'état du troisième malade a évolué favorablement.



L'opération s'est ensuite étendue au reste du campus.



Le méningocoque est un germe très fragile qui ne survit pas dans l'environnement mais se transmet par la salive. Le vaccin utilisé, en dose unique, protège contre quatre souches de méningocoque (A, C, Y et W).



La France a déjà connu des campagnes de vaccination massives contre la méningite au cours des années 2000, touchant plusieurs centaines de milliers de personnes dans certains départements.