Mélenchon: "un gouvernement de droite", la nomination de Hulot est un "crève-coeur"

Marseille, France | AFP | mercredi 17/05/2017 - Le leader de La France Insoumise a estimé mercredi à Marseille que le gouvernement d'Edouard Philippe était un "gouvernement de droite", déplorant notamment la nomination de Nicolas Hulot à la Transition écologique et solidaire, un "crève-coeur" pour lui.



"Moi je n'ai pas d'avis, c'est un gouvernement de droite, point", a déclaré M. Mélenchon après avoir déposé son dossier de candidature pour les législatives à la préfecture des Bouches-du-Rhône.



M. Mélenchon s'en est pris au nouveau chef du gouvernement, en rappellant son passage chez Areva le décrivant comme "un homme qui était central dans le lobby nucléariste du pays..."



"Les trois sujets les plus frappants et les plus inquiétants, c'est le Premier ministre nucléariste, la présence de Nicolas Hulot qui pour nous est un crève-coeur, la présence a la tête de l'Education nationale de quelqu'un qui a été directeur de l'Essec (Jean-Michel Blanquer, NDLR), une école tout a fait remarquable, mais remarquable dans son genre", a poursuivi devant la presse l'ancien candidat à la présidentielle.



"Je deplorerais qu'il veuille gérer l'Education nationale comme on gère une école de commerce", a encore ajouté M. Mélenchon à propos de Jean-Michel Blanquer.



"Il ne reste aux gens qui veulent une alternative républicaine que La France Insoumise, c'est la première fois dans la Ve République qu'une élection législative est aussi ouverte", a jugé celui qui sera candidat dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, notamment face au député sortant, le socialiste Patrick Mennucci.



