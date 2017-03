Meilleur cuisinier de Polynésie : quatre chefs pour un prix

PAPEETE, le 20 mars 2017 - C'est la quatrième année consécutive que le lycée hôtelier organise le concours du Meilleur cuisinier de Polynésie française. Cette année, quatre candidats professionnels dans la catégorie "chef" et sept candidats "espoirs" s'affronteront pour savoir qui remportera le titre de meilleur chef cuisinier de Polynésie, dans leur catégorie.



Demain se déroule la quatrième édition du concours de Meilleur cuisinier de Polynésie. Deux catégories, onze candidats, dont quatre chefs professionnels d'établissements reconnus sur le territoire : le Brando (Tetiaroa), le Coco's (Punaauia), Les Rêves de Lucie (Papeete) et le Conrad (Bora Bora), qui ont accepté de jouer le jeu et de s'affronter afin de remporter le titre de meilleur cuisinier "chef". Par ailleurs, les sept candidats "espoirs", du lycée hotelier en terminale, BTS ou en mise à niveau vont se mesurer les uns contre les autres, mais également contre eux-mêmes, afin de se mettre à l'épreuve et de voir ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont soumis à la pression et au stress.



Les candidats de la catégorie "chef" devront présenter à l'issue d'une épreuve de cinq heures une entrée, un plat et un dessert, tandis que les "espoirs" devront à l'issue de trois heures d'épreuves présenter une entrée et un plat.



Camille Charbonnier, du Brando, se présente dans la catégorie chef. Pour elle, cette inscription au concours est un "challenge personnel". "Cette expérience me pousse à me surpasser et croire en moi davantage." De son côté, Jean-Claude Tekuataoa du Coco's, inscrit dans la même catégorie, indique "l'envie de faire un concours me trotte dans la tête depuis un bon moment. Lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus. Un challenge de plus à relever".



Les plats seront composés d'ingrédients du fenua imposés. Ainsi, crevettes de la Presqu’île, chèvre des Marquises et carangue (uniquement pour les candidats catégorie Chef), 'uru, banane Rio et vanille de Tahiti devront être à l'honneur des plats composés avec soin par les chefs et les jeunes "espoirs".



L’évaluation portera sur plusieurs critères : technique, hygiène, goût, esthétique et argumentation. Les premières assiettes sortiront des cuisines dès 10h45.