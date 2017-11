Mediamétrie : TNTV se rapproche de Polynésie 1ère TV, Tiare FM toujours leader

En ce qui concerne les ondes, Tiare FM reste en tête avec 13.3% d'AC contre (13.4% en avril 2016). Ensuite, on peut noter un trio très serré comprenant NRJ Tahiti avec 11.2% d'AC, Radio 1 avec 10.2% d'AC et Polynésie 1ère avec 10.1% d'AC.

L'enquête a été menée du 26 septembre au 2 octobre et du 5 au 11 octobre 2017, auprès d’un échantillon de 1 057 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus.