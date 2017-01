Maupiti en panne d’essence depuis 8 jours

PAPEETE, 20 janvier 2017 - L’île de Maupiti entame son huitième jour de pénurie d’essence dans l’attente du navire Tahiti Nui actuellement bloqué au large de Huahine en raison des mauvaises conditions de navigation.



Les stocks d’essence de l’unique station-service de Maupiti sont à sec depuis jeudi 12 janvier. Ils étaient de 20 000 litres le 20 décembre dernier. Idem pour le gaz, dont la réserve de bonbonnes est vide depuis plusieurs jours. Il ne reste plus guère que du gazole pour les véhicules diesel de l’île.



En cause, le retard de livraison du navire de la flottille administrative Tahiti Nui, qui était attendu sur l’île mercredi. Le bateau a dû retarder son arrivée en raison des mauvaises conditions météorologiques, et notamment d’une forte mer. Le navire croise pour l’instant, avec sa précieuses cargaison, au large de l’île de Huahine en attendant une amélioration du temps. Il pourrait effectuer sa livraison en fin de week-end, selon les informations dont dispose Woullingson Raufauore, le maire de Maupiti.



Cette situation de pénurie a une incidence directe sur les visites touristiques offertes sur place. Près de 200 hors-bords détenus par les pensions de familles, les prestataires et les particuliers de l’île sont bloqués à quai.



La station-service locale se fait livrer en moyenne 20 000 litres tous les 30 jours, par le Tahiti Nui et dispose habituellement d'une autonomie d'un mois. Ce stock a été consommé plus rapidement que prévu en raison d’une forte activité touristique durant la période des fêtes de fin d’année. La petite île des Raromatai n’a pas connu une telle situation de pénurie " depuis plusieurs années ", nous indique-t-on sur place.