Match de tennis truqué: un Australien suspendu 7 ans

Sydney, Australie | AFP | mardi 09/01/2017 - Accusé d'avoir tenté de truquer un match, Nick Lindahl, un tennisman australien, a été suspendu sept ans et condamné à une amende de 35.000 dollars australiens, a annoncé l'Unité pour l'intégrité du tennis (TIU) mardi.



Lindahl, 28 ans, retraité du tennis professionnel en 2013 après avoir atteint le 187e rang mondial, a été jugé coupable d'avoir modifié ou tenté de modifier l'issue d'une rencontre et d'avoir refusé de coopérer avec l'enquête de la TIU.



Il avait proposé de perdre un match lors d'un tournoi du circuit Futures en Australie en 2013, et avait refusé de fournir son téléphone portable pour analyse aux enquêteurs de la TIU.



Cette sanction lui interdit tout retour sur le circuit professionnel pendant sept ans. De même, durant cette période, il lui sera interdit d'assister à tout tournoi de tennis officiel.



Cette sanction a été dévoilée quelques jours à peine après que la police australienne a annoncé vendredi qu'un jeune homme de 18 ans, identifié comme Oliver Anderson, tenant du titre de l'Open d'Australie juniors, par les médias locaux, avait été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir truqué un match lors d'un tournoi à Victoria en octobre.



Il y a un an, les responsables du tennis mondial avaient annoncé le lancement d'une enquête indépendante, des médias ayant dénoncé la fréquence des matchs truqués sur le circuit.



La BBC et le site BuzzFeed avaient affirmé, sans les nommer, que seize joueurs étaient susceptibles d'être impliqués dans des matchs truqués au cours de la dernière décennie. Ils avaient accusé les autorités du tennis d'avoir cherché à étouffer plusieurs affaires.



La TIU a été dotée de 14 millions de dollars depuis 2008 et a prononcé 18 sanctions, dont six suspensions à vie, la plupart du temps contre des joueurs peu connus.