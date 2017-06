Mataiea: Il avait tenté d'enlever une fillette de 13 ans, un jeune agriculteur interpellé

PAPEETE, le 19 juin 2017- Un homme de 32 ans a été interpellé vendredi dernier par les gendarmes, dans le cadre de l'enquête ouverte le 12 avril dernier après la tentative d'enlèvement d'une fillette en bord de route à Mataiea.



La fillette, 13 ans, attendait devant un arrêt de bus que sa tante vienne la chercher pour l'accompagner à l'école quand cet inconnu l'avait abordée puis avait tenté de la faire entrer de force dans sa voiture. C'est l'arrivée, opportune, de la tatie de la petite victime, qui avait fait fuir l'agresseur. Il a donc été retrouvé plus de 2 mois après les faits, au terme d'une enquête minutieuse des gendarmes fruit "d'une collaboration déterminante" avec le service du renseignement territorial insiste une source proche de l'enquête.



Les militaires ne disposaient que de peu d'éléments au départ, mis à part le signalement d'un individu aux cheveux longs à bord d'une vieille Peugeot blanche. Personne n'avait relevé la plaque d'immatriculation de la voiture.



Il dit avoir "eu envie d'elle"



Le prévenu, un modeste agriculteur, devait être jugé ce lundi en comparution immédiate. Mais son procès a été renvoyé au 20 juillet prochain en attendant qu'une expertise psychiatrique, ordonnée par le parquet de Papeete, soit réalisée.



Le parquet a requis son maintien en détention en attendant la prochaine audience, en raison notamment des propos "très inquiétants" que le jeune homme a tenu lors de sa garde à vue. Il a en effet déclaré qu'il avait trouvé la fillette "jolie" et qu'il avait fantasmé, qu'il a eu "envie d'elle".



Cette affaire avait provoqué un vif émoi dans la population et sur les réseaux sociaux qui s'étaient mobilisés pour identifier le mystérieux kidnappeur après sa fuite en voiture. Les parents de la fillette, présents à l'audience, n'ont pas souhaité s'exprimer pour le moment mais nous ont fait part de leur "soulagement" de ne plus savoir cet homme dans la nature.