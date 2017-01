Matahi Brothers nommé à la direction générale de la banque Socrédo

PAPEETE, 24 janvier 2017 - Le conseil d'administration de la Banque Socrédo, réuni ce mardi, a décidé à l’unanimité de nommer, Matahi Brothers, directeur général, en remplacement de James Estall.Les administrateurs ont remercié James Estall pour son parcours de 38 années à la banque, dont presque 16 à la direction générale : 4 années 1/2 comme directeur général adjoint et 11 années comme directeur général. Ils ont félicité Matahi Brothers pour sa promotion à l'issue de l'exercice des fonctions de directeur général délégué (en charge de pôle commercial) depuis mars 2006.Il s'agit d'un changement dans la continuité puisque, pour la 3e fois consécutive, son principal collaborateur succède au directeur général.La Banque Socrédo et ses filiales vont poursuivre et renforcer leur activité avec le double objectif d'accompagner le développement économique et social du Pays et d'être au service de leur clientèle, dont la majeure partie - en raison de sa fragilité (liée à la faiblesse de ses ressources et/ou de son éloignement) - nécessite une approche de proximité.