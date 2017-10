Marseille : la baleine qui faillit boucher le Vieux-Port

Marseille, France | AFP | mercredi 18/10/2017 - Un cétacé, baleine ou rorqual, d'une quinzaine de mètres de long s'est égaré dans le Vieux-Port de Marseille mercredi, et y est restée coincé près d'une heure avant de parvenir, avec l'aide des marins-pompiers, à reprendre le large.



Vers 13H00, "une baleine de 15 mètres de long a tourné à droite en entrant dans le Vieux-Port" et y est restée coincée, a rapporté à l'AFP un porte-parole de la police, précisant qu'à sa connaissance, il s'agissait "d'une première, de mémoire de policier marseillais".

Un périmètre de sécurité a été établi, tout en permettant aux badauds de jeter un oeil sur le cétacé, a-t-il précisé. Sur une photo diffusée par la police, on peut distinguer, au pied d'un quai, le souffle de l'animal avec en fond la tour du Fort Saint-Jean, l'un des monuments de la cité phocéenne.

Les marins-pompiers ont été appelés au secours du mammifère qui "semblait désorienté", a poursuivi l'un de leurs porte-parole. Plusieurs plongeurs se sont mis à l'eau pour essayer de le pousser et de le faire pivoter "en direction de la sortie", a-t-il précisé. Il a fini par repartir vers le large, peu avant 14H00.

Au total, une petite vingtaine d'espèces de cétacés (dauphins, rorquals, baleines....) peuplent les eaux de la Méditerranée, selon le Grec, une association spécialisée dans leur observation.