Marquises : "le projet de pêche tient la route" (Félix Barsinas)

", rappelle Félix Barsinas, président de la Communauté des îles Marquises (Codim).Mercredi soir, les six tāvana de cet archipel ont rencontré l'investisseur de ce projet, Eugène Degage. Une rencontre positive où les maires ont pu revenir sur leurs attentes. Dans ce projet, il est prévu que la société Big Eyes d'Eugène Degage envoie 12 thoniers aux Marquises pour pêcher des thons de "".", précise le représentant marquisien, Félix Barsinas.Dans ce projet, les maires ont déjà fait savoir leur position concernant le zonage de ce projet, afin de respecter notamment l'aire marine protégée de l'archipel.", assure le président de la Codim.Cependant les tāvana souhaiteraient que le Pays mette en place un arrêté ou une loi de Pays qui va dans ce sens.Ce qui motive les maires à lancer ce projet, ce sont les emplois directs ou indirects que cela procurera. "", confie Félix Barsinas.", poursuit-il.Et il y a bien un point qui ne sera pas négociable. "", précise le tāvana de Tahuata.Et pour se lancer dans le secteur de la pêche, il y a des connaissances à acquérir, surtout en ce qui concerne le métier de capitaine.", indique le président de la Codim. Un appel est de nouveau lancé au Pays.Conscients des différents avis qui émanent de la population, les maires tiennent à rappeler que l'objectif de ce projet est le développement de l'archipel, et non le pillage de l'océan. "".Une idée qui a été acceptée par l'investisseur.En termes de contrôles : "", précise le président de la Codim.", assure Félix Barsinas.Et de conclure : "En attendant que tout se mette en place, le travail d'information sur le terrain pour les tāvana reprendra dès la rentrée. Avec un seul mot d'ordre : rassurer la population !