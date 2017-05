Marquises : La FEPSM porte assistance à deux voiliers américains

Le mercredi 10 mai au matin, un voilier de 18 mètres s'est trouvé en difficulté au large de Hiva Oa. Ainsi il a demandé une assistance maritime afin d'entrer au port de Tahauku (Hiva Oa). Le voilier avait perdu son hélice, et ne pouvait pas manœuvrer pour entrer au port. Il a été pris en remorque par la vedette de sauvetage qui l'a amené en sécurité jusqu'au mouillage. Selon les informations de la FEPSM, l’intervention a duré un peu plus de deux heures.



Lundi 8 mai, un autre voilier américain de 12 mètres en provenance de San Diego (Californie) a envoyé une demande d'assistance pour son arrivée sur Hiva Oa. Les sauveteurs en mer de la FEPSM, ont été mobilisés six heures afin d'accompagner puis remorquer le navire dont le gouvernail était défectueux. Les secours ont conduit le voilier jusqu’au chantier de carénage des Marquises où il a été immédiatement pris en charge.