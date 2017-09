Mario Banner nommé officiellement patron de la Direction de la Sécurité Publique

J'ai déjà été directeur d'un service en Nouvelle-Calédonie

C'est une fierté pour la République et pour la Polynésie française. C'est un sacrifice qu'il a fait presque dix ans à l'extérieur du fenua, plusieurs concours, des préparations. Je pense que c'est un très beau symbole pour la Polynésie française. Je me suis plusieurs fois exprimé sur la nécessité de permettre aux Polynésiens d'accéder aux plus hautes fonctions, et Mario Banner est un bel exemple. C'est aussi une preuve de confiance que L’État fait sur son territoire même à un polynésien qui a, non pas par faveur, pu accéder à une haute fonction publique de l’État en ayant passé des concours. J'en suis très heureux et particulièrement ému de l'avoir installé ce matin dans ses nouvelles fonctions"

En rentrant en tant qu'inspecteur de police, je m'étais dit que c'était de l'utopie et qu'il n'était pas possible d'arriver à ce grade. L’État m'a donné les moyens de me préparer, c'est du travail en permanence, dans des conditions difficiles, et quand le résultat final arrive, on se dit que tout est possible