Marine marchande : concours le 15 mai à Tahiti

"Ces métiers passionnants sont bien rémunérés et bénéficient, pour les navigants, d’une couverture sociale particulièrement avantageuse",

"Cette année, comme pour 2016, une mise en loge sera organisée afin qu’ils bénéficient des mêmes conditions d’examen que leurs camarades de métropole. Le Cluster travaille également à sensibiliser les futurs candidats, notamment les élèves de la classe préparatoire PTSI du Lycée Taaone et des Terminales STI2D",

Depuis le 1er février et jusqu’à fin mars, les élèves de Terminale et les étudiants en filière scientifique peuvent s’inscrire aux concours de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), qui se dérouleront à Tahiti le lundi 15 mai 2017. Cette école de la marine marchande, surnommée « L’Hydro », est basée à Marseille, à Nantes, au Havre et à Saint-Malo. Elle ouvre la voie à de très belles carrières de navigants (pilote, capitaine ou technicien à bord de paquebots, cargos, navires de pêche...) mais également à de nombreux métiers-charnières à terre : expert maritime, responsable d’infrastructures portuaires telles que les ports et les marinas...Autant de métiers qui ont vocation à se développer en Polynésie française avec la croissance de l’économie maritime, en particulier dans les secteurs de la plaisance, de la croisière et de la pêche.précise le Cluster maritime de Polynésie française (CMPF).Le Cluster est partenaire de l’ENSM et s'occupe des candidats du fenua.indique le Cluster dans un communiqué.Leouvre sur une formation de cinq ans (3 années à Marseille et 2 au Havre) et sur un double-diplôme : le DESSM (diplôme d’études supérieurs de la marine marchande, qui donne accès aux plus hautes fonctions à bord) ainsi qu’un diplôme d’ingénieur. Le concours comprend trois épreuves écrites (résumé en français d’un texte anglais, maths, physique) et, si le candidat est déclaré admissible fin juin, un entretien oral en français et en anglais par visio-conférence.Le deuxième concours est celui des futurs/ chef 8000 kW, pour lesquels la scolarité dure trois ans, à Saint-Malo. L’ENSM propose par ailleurs de très nombreuses autres formations (métiers de l’offshore, éco-gestion des navires, expert maritime, gestion des risques...) à découvrir sur leur site www.supmaritime.fr