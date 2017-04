Marine Le Pen : "Il est peut-être inéligible mais il reste le porte-parole des aspirations de la majorité des Polynésiens"

PARIS, le 4 avril 2017. " Il a été condamné -bon très bien- mais en attendant c'est un personnage. Il a été élu. Il est le porte-parole des aspirations de la majorité des Polynésiens", a indiqué Marine Le Pen à Première qui l'interrogeait sur le soutien du Tahoeraa Huiraatira à sa candidature.



La candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen était interrogée ce mardi par Première sur les parrainages qu'elle a reçus des élus du Tahoeraa Huiraatira et de son président Gaston Flosse. "C'est une belle prise pour vous ?", lui a demandé le journaliste David Ponchelet. "Ce n'est pas une question de belle prise", a répondu Marine Le Pen. " Si vous voulez c'est une philosophie de la manière dont on traite l'outre-mer. Si, encore une fois, les Chiraquiens historiques soutiennent peu ou prou mon projet, c'est parce qu'ils y retrouvent cette affection à l'égard de l'outre-mer, cet intérêt que je porte à l'outre-mer, ces objectifs que j'ai pour l'outre-mer. Honnêtement depuis le départ de la tête de l'Etat de Jacques Chirac, avec qui j'avais beaucoup de désaccords sur d'autres sujets, on a assisté à un long délitement du rapport entre la métropole et l'outre-mer."



Le journaliste a ensuite demandé à la candidate du Front national si "les multiples casseroles de Gaston Flosse ne (la gênaient) pas." "Oui, bon bah voilà. Il a été condamné -bon très bien- mais en attendant c'est un personnage. Il a été élu. Il est le porte-parole des aspirations de la majorité des Polynésiens", a-t-elle mis en avant.

Si Gaston Flosse a bien été élu par le passé, la candidate semble avoir oublié que le leader orange n'a aujourd'hui aucun mandat électif.



Pour rappel, le 5 septembre 2014, Gaston Flosse a perdu ses mandats électoraux, le président François Hollande ayant refusé de le gracier dans une affaire d'emplois fictifs pour laquelle il a notamment été condamné à une peine de trois ans d'inéligibilité. "Ecoutez, il est peut-être inéligible mais il reste le porte-parole des aspirations de la majorité des Polynésiens, ajoute la candidate du Front national.



Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude-à-coude au 1er tour de l'élection présidentielle avec 25% d'intentions de vote tandis que Jean-Luc Mélenchon (+3,5) à 15%, creuse l'écart à gauche avec Benoît Hamon (-2,5) à 10% et François Fillon reste stable à 17,5%, selon un sondage Ipsos Sopra Steria.