Mareva Georges souhaite financer des projets pour la jeunesse et la famille

PAPEETE, le 29 mars 2017 - Le ministre des Solidarités et de la santé, en charge de la protection sociale généralisée, de la prévention et de la famille, Jacques Raynal, a reçu, mardi, Mareva Georges-Marciano, personnalité emblématique du Pays, connue notamment pour son implication auprès des familles défavorisées.



Reçue par le ministre dans le cadre des actions préconisées par la conférence de la famille, Mareva Georges-Marciano a été sensibilisée aux problématiques des jeunes et des parents en situation d'échec en Polynésie.



A cet effet, elle propose de financer par sa fondation des projets porteurs pour la jeunesse et la famille au sein de structures existantes (Maisons de l'enfance, structures scolaires).



Mareva Georges-Marciano a évoqué la fondation Guess, co-créée dans les années 90 par son époux, Paul Marciano, qui finance notamment la recherche contre le cancer et des actions auprès des enfants issus de familles défavorisées dans le monde entier.