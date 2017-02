Mareva Domby a été sacrée Miss Punaauia 2017

PUNAAUIA, le 25/02/2017 - Elle a été élue samedi soir après plus de 2 heures de show. Mareva Domby succède ainsi à Hanivai Krause, Miss Punaauia 2015. Poeiti Jurd a été élue 1ère dauphine, Vaite Fernandez-Estall décroche le titre de 2ème dauphine et Heiroti Natua est la nouvelle Miss Heiva de la commune. Mareva Domby représentera la ville de Punaauia à l'élection de Miss Tahiti, au mois de juin.



Elle a 22 ans et elle mesure 1,65 m, Mareva Domby est la nouvelle Miss Punaauia 2017. L'élection s'est tenue samedi soir, dans les jardins de l'hôtel de ville. Plus de 2 000 personnes sont venues encourager les sept candidates qui étaient en lice.



Poeiti Jurd et Vaite Fernandez-Estall décrochent respectivement, les titres de 1ère et 2ème dauphine. Heiroti Natua repart avec l'écharpe de la Miss Heiva.



Pour cette élection, le thème qui a été retenu est "Ma culture, mon patrimoine". Quatre passages étaient au programme : tenue de ville, tenue végétale, maillot de bain et tenue de soirée.



Après plus de deux heures de show, Mareva Domby repart avec le titre tant convoité. Elle représentera d'ailleurs la commune de Punaauia à l'élection de Miss Tahiti prévue au mois de juin.