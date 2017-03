Marcel Tuihani dénonce son prochain débarquement du CA de la Socredo

PAPEETE, 24 mars 2017 - Débarqué dernièrement du conseil d’administration d’Air Tahiti Nui, le président de l’Assemblée dénonce aujourd’hui l’intention du gouvernement de l’évincer du CA de la banque Socredo.



Le gouvernement a transmis pour avis, jeudi 23 mars, à la Commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) un projet d’arrêté modifiant la composition du conseil d’administration de la banque Socredo. Si ce réaménagement prévoit le remplacement de l’ancien vice-président démissionnaire Nuihau Laurey par son successeur, Teva Rohfritsch, il envisage aussi le débarquement du président de l’Assemblée, Marcel Tuihani, en faveur de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau.



Ce projet d’arrêté devrait emporter l’avis favorable de la CCBF, mardi, compte tenu de la majorité pro-Fritch (RMA) qui y siège. La décision sera ensuite actée sous quinzaine par le gouvernement. Le président délégué du Tahoera’a Huiraatira n’aura probablement plus la qualité d’administrateur de la banque Socredo lors du conseil programmé le 8 avril prochain à Moorea pour débattre " d’importants projets d’investissements " sur le golf de Temae.



"Gouvernance politicienne"



Marcel Tuihani dénonce l’entorse faite par le gouvernement à un usage constant par lequel le président de l’Assemblée siège au sein des conseils d’administration les plus importants. Fin février, saisie pour avis par le gouvernement, la CCBF avait déjà rendu un avis favorable au projet de remplacement de Marcel Tuihani par Nicole Bouteau, au sein du Conseil d'administration d’Air Tahiti Nui. Si le président de l’Assemblée considérait alors cette nomination tout à fait légitime, compte tenu de la nomination de Nicole Bouteau à la tête du ministère du Tourisme en janvier dernier, il s’interrogeait surtout " sur la pertinence " de maintenir dans ce CA " d’autres ministres qui y siégeaient initialement es-qualité " et qui y demeurent encore.



" Je veux croire que les anciens présidents de gouvernement souhaitaient valoriser la présence de l’institution au sein des conseils d’administration les plus importants ", s’est indigné le président de la 3e institution polynésienne, en soulignant que les décisions prises pour ces sociétés d’économie mixte impliquent souvent l’Assemblée de la Polynésie française.



" De mon point de vue, nous entrons dans une période qui consiste à conduire le Pays avec une gouvernance politicienne, sans traiter les véritables sujets. (…) Les aspects économiques et sociaux ne sont plus la priorité du gouvernement. Faut-il considérer aujourd’hui que nous avons un gouvernement incompétent ? (…) Le plus compétent s’est barré ! ", a lancé vendredi Marcel Tuihani en évoquant la démission récente de Nuihau Laurey. " Ce qui est certain c’est que nous sommes en rupture avec les déclarations par lesquelles le gouvernement prétendait, après son installation, rompre avec les pratiques du passée et gouverner avec un esprit de transparence. Cela n’a jamais été mis en œuvre. Aujourd’hui, de mon point de vue, nous entrons dans une période très inquiétante ".