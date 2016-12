Malia Tuataa, une nouvelle vie aux portes du pénitencier

Avant le milieu carcéral, Malia Tuataa assurait une mission d'acheteuse pour une grande surface, dont elle a préféré taire le nom. Les années passant, la crise avançant, la maman ne voyait plus d'un bon œil le secteur dans lequel elle se trouvait. "Je me suis dit que nous n'étions plus sûr de rien dans ce métier. Qu'un jour, je serais peut-être licenciée et que, me retrouver sans emploi avec trois enfants, ce n'était pas possible."



A l'aube de ses 40 ans, elle entend parler de ce concours dans la fonction publique. Pour elle, agent pénitentiaire rime avec sécurité de l'emploi. C'est aussi le prisme social de ce métier qui la pousse vers le concours. "Nous ne sommes pas des mâtons, là pour taper sur les prisonniers. Nous sommes là pour les encadrer et les aider à se réinsérer dans la société. C'est l'image que je souhaite transmettre aux autres, à mes enfants et à ma famille. J'essaie de sortir de la caricature des surveillants que l'on pourrait avoir" , dépeint-elle dans un large sourire.



Une douceur émane de la quadragénaire, même lorsqu'elle parle prison, incarcération ou agent pénitentiaire. D'un sourire, elle balaie certains clichés renvoyés par ces murs de béton froids et sans âme. "C'est un honneur d'avoir obtenu ce poste. Tous mes collègues partagent le même avis."



Ravie d'être rentrée et d'avoir retrouvé sa famille, Malia n'attend plus que de prendre son poste. Les quelques semaines d'attente avant l'inauguration de la nouvelle prison de Papeari vont lui permettre de se préparer au mieux à accueillir les prisonniers. "Je suis fin prête pour cette grande ouverture. Nous le sommes tous. J'ai hâte de découvrir le site et de voir les équipes. Nous sommes tous prêts à faire du bon boulot."



Les inquiétudes des premiers jours? Malia Tuataa préfère ne pas s'en embarrasser l'esprit. Sereine, confiante et surtout, souriante, la Polynésienne n'attend plus que s'ouvrent les portes de la nouvelle prison pour commencer sa nouvelle vie.