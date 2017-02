Malaisie: haro sur des pinceaux en soie de porc

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | mercredi 08/02/2017 - Quelque 2.000 pinceaux étiquetés "halal" ont été saisis par les autorités en Malaisie au motif qu'ils étaient en soie de porc, un animal considéré comme impur dans ce pays d'Asie du Sud-Est à majorité musulmane.



Des contrôles à l'initiative du ministère du Commerce ont été effectués dans des magasins à travers le pays après des tests en laboratoire effectués sur des pinceaux.



Tout ce qui vient du porc est considéré comme "haram" (interdit) par les musulmans, tandis que les biens ou produits étiquetés "halal" (autorisé) sont acceptables.



La commercialisation de produits fabriqués avec n'importe quelle partie du porc est contraire à la loi, à moins que ces produits ne soient étiquetés et présentés séparément, ce qui n'était pas le cas.



Les pinceaux n'auraient pas été saisis s'ils avaient été étiquetés conformément à la législation en vigueur et séparés des produits halals, a précisé le ministre du Commerce intérieur, Hamzah Zainudin, cité par l'agence de presse nationale Bernama.



Les normes halal s'appliquent aussi aux produits tels les cosmétiques.



Dans certains centres commerciaux en Malaisie, des chaussures fabriquées avec de la peau de porc sont étiquetées en tant que tel et emballées dans du plastique.



Dans les beaux-arts, les pinceaux en soie de porc sont recommandés pour la peinture à l'huile et à l’acrylique, et sont une alternative moins coûteuse que les poils doux de bonne qualité.