Makemo : capacité de conduire réussie pour sept candidats

MAKEMO, le 13 mars 2017 - Samedi 12 mars 2017, les sept candidats inscrits pour le passage de la capacité de conduire ont réussi avec brio l’exercice.



Le marquage au sol tracé par Jean Gabriel Rousseau, en charge de la nouvelle mesure, il y a quelques mois, a servi de parcours aux candidats. Pendant trois jours, le muto'i de Makemo et un agent communal ont entraînés les candidats sur le parcours pour les mettre en condition et leur permettre de réussir les diverses manœuvres imposées.



Composé de cônes, le circuit a permis aux gendarmes de s’assurer de la conformité, de l’habilité et de la maîtrise du véhicule des candidats à la conduite.



Sept candidats âgés de 18 à 55 ans se sont donc succédé. Tous ont réussi leur capacité.